Властите в Бангладеш съобщиха, че са пресрещнали край бреговете на страната в Индийския океан риболовен кораб, превозващ 317 мигранти. Сред тях има и бежанци от етническото малцинство рохингa, пътуващи към Малайзия. При операцията, предприета след получен сигнал в пристанищния град Текнаф, близо до границата с Мианма, са задържани и седем предполагаеми каналджии, съобщи бреговата охрана.

По думите на мигрантите трафикантите са ги привлекли с обещания за по-добър живот в чужбина, добре платена работа и евтино пътуване.

Бангладеш е приютил в бежански лагери в района на граничния град Кокс Базар над един милион рохинги, избягали от насилието в Мианма от 2017 г. насам. Всяка година мнозина от тях рискуват живота си, опитвайки се да достигнат по море до страни като Малайзия и Индонезия.

В историческо решение от 19 ноември Международният съд на ООН в Хага определи репресиите срещу рохингите като геноцид и разпореди на властите в Мианма да позволят завръщането им в страната и да ги обезщетят.

Мианма отхвърли обвиненията като "пристрастни", а съдебното решение определи като "неуместно". По-рано тази седмица Малайзия, която традиционно приема мигранти от Мианма, обяви, че подготвя връщането на над 6500 от тях в родината им.