От 21:00 ч. в неделя вечер до понеделник сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети. Това съобщиха от ръководството на летището.

Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети. Към момента обработват излитащите от столичното летище заради тежките зимни условия. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

По-рано в неделя министърът на транспорта Георги Пеев каза на извънреден брифинг, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулируемостта на полетите, поради което има и закъснения.