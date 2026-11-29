40 години след аварията в Чернобил, филмът „Хроники за неудобната истина“ показа престъпното поведение на комунистическия режим в дните и месеците след инцидента. В "На Фокус" вече сме показвали авторите на лентата, а в „Историите на Мария Йотова“ се срещаме с един от героите на филма, онкологът д-р Иван Киров - свидетел на най-драматичният и престъпен резултат от мълчанието на управляващите в комунистическа България.

Става дума за случилото се с българските деца, които са били хранени с мляко от животни, заразени с радиация заради фуражите, с които са били изхранвани. Млякото е стигало директно до магазините, докато в други държави тези продукти са били изхвърлени. Така в България се стига до втори пик на радиоактивно замърсяване.

Д-р Иван Киров прекарва около 35 години в САЩ, където работи като детски онкохематолог. Авторите на филма „Хроники за неудобната истина“ научават за него доста по-късно. Първоначално откриват само кратък запис в архивите на БНТ, в който млад лекар говори за последиците от аварията в Чернобил. Екипът тръгва по болниците в София със снимка на доктора. При щастливо стечение на обстоятелствата един от бившите му колеги го разпознава и съобщава, че той живее в САЩ. След дълго издирване журналистите успяват да се свържат с него.

Пред Мария Йотова доктор Киров разказва от първо лице за престъпното мълчание на властта и последиците от него след Чернобил.

„Стотици деца с онкологични заболявания, голяма част от които са се разболели след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала. Искам да кажа, че ние в момента сме изправени пред една катастрофа“, казва онкологът в краткия архивен запис преди няколко десетилетия.

"Това интервю е взето през 1990 г., около четири години след трагедията в атомната електроцентрала „Ленин“ в Чернобил.Тогава бях главен асистент в Детската онкохематологична клиника към ИСУЛ, ръководена от професор Драган Бобев", разказва доктор Киров.

По думите му по това време държавата била в много тежко икономическо положение. Това се отразявало изключително тежко на цялото здравеопазване. "Почти изчезнаха всички вносни, изключително скъпи лекарства. Разчитахме изцяло на хуманитарна помощ от западните държави- понякога минимална, понякога достатъчна за лечението на едно или две деца. Действително ситуацията беше трагична. Това интервю беше един апел към обществото и държавата да се разкрие картината на състоянието на здравеопазването ни, особено по отношение на лечението на децата с онкологични заболявания", посочва онкологът.

По думите му първоначално лекарите са очаквали увеличаване на случаите на онкологични заболявания след аварията, но последвалите проучвания не установяват статистически значима връзка между Чернобил и честотата на левкемиите и повечето други злокачествени заболявания при децата. Изключение прави ракът на щитовидната жлеза.

„Ракът на щитовидната жлеза беше почти непознато заболяване за нас. В следващите години честотата му рязко се увеличи - 200 пъти в пряко засегнатите области в Беларус, Русия и Украйна и 10-20 пъти в България“, обяснява д-р Киров.

Той обръща внимание на опасността от радиоактивния йод-131, който може да попадне в организма чрез храната. Особено изложени на риск са били децата, тъй като щитовидната им жлеза е по-малка, а метаболизмът им е по-бърз. Според лекаря сериозен проблем е било и продължаващото разпространение на замърсено мляко от животни, хранени с радиоактивни фуражи.

„Най-големият риск по време на Чернобил и след това, включително по време на така наречения втори български Чернобил през следващата година, е бил свързан с продължаващото хранене на децата с мляко от животни, хранени с радиоактивни фуражи“, посочва той.

Д-р Киров подчертава, че навременната йодна профилактика е можела да ограничи риска от увреждане на щитовидната жлеза. Като пример той дава Полша, където след аварията са предприети мерки за защита на децата и младежите. „Полша проведе йодна профилактика на всички деца, младежи и тийнейджъри. Там честотата на рака на щитовидната жлеза е значително по-ниска“, разказва онкологът.

Според него най-тежкото последствие от случилото се в България е било информационното затъмнение, заради което хората и дори медицинските специалисти не са разполагали с необходимата информация. „Бяхме държани в абсолютно информационно затъмнение. Не знаех какво се случва. Хора ми се обаждаха и питаха какво да правят, дали да дават йод. Аз отговарях: „Какъв йод? Не знам за какво става дума“, спомня си лекарят.

Той признава, че и до днес изпитва чувство за вина, защото собствените му деца са били на шест години по време на аварията. Въпреки тревогата обаче д-р Киров посочва, че има и добра новина - ракът на щитовидната жлеза в повечето случаи се лекува успешно. „Почти всички деца са оцелели и са излекувани. Дори в някои по-напреднали стадии ракът на щитовидната жлеза се повлиява много благоприятно от лечението“, казва той.

За д-р Киров мълчанието на комунистическия режим е едно от най-тежките престъпления срещу българското общество. „В моята зряла възраст това е най-голямото престъпление“, категоричен е той. По думите му страхът и угодничеството пред Съветския съюз са попречили на властите да информират гражданите за реалната опасност.

Четири десетилетия по-късно лекарят смята, че тези събития трябва да бъдат припомняни, за да не се допускат отново подобни лъжи и безотговорност. „Трябва да познаваме историята си. Не бива да допускаме на власт хора, които биха проявили подобно неморално поведение. Трябва да бъдем нащрек и да внимаваме кой ни управлява“, призовава д-р Киров.

Въпреки преживяното той отправя и послание да не се изпада в паника: „Нека да живеем, да гледаме напред и да очакваме по-добри времена. Надяваме се, че повече подобни трагедии няма да се случат“.

Цялото интервю гледайте във видеото.