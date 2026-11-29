Усложнена пътна обстановка в София заради снега. Натрупаните преспи доведоха и до закъснения на полетите от летище „Васил Левски“. Десетки сигнали за непочистени улици и булеварди постъпваха през целия ден. Автомобили буксуваха, трамваи дерайлираха, а движението в столицата беше затруднено през целия неделен ден. Цялата тази картина хората описаха с познатата фраза: „Зимата отново ни изненада“.

Кметът на София Васил Терзиев даде обяснение в социалните мрежи. Там той обърна внимание, че хората, които имат право да се оплакват или да коментират снегопочистването, трябва да бъдат тези, които могат да покажат своя снимка с лопата в ръка. В противен случай коментарите от дивана не важат, заяви още столичният кмет.

Действително, много хора хванаха лопатите, за да почистят от снега пространството пред блоковете си.

Още снощи са били подготвени 172 снегорина, които да чистят столицата, съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. Вече има наложени глоби на почистващите фирми за 97 000 евро. Сигналите до телефон 112 са 230.

От „Аварийна помощ и превенция” са реагирали на 50 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели. „Отстранени бяха тези проблеми и в момента масовият градски транспорт се движи абсолютно нормално”, съобщи Коджахристов.

„На територията на София вали от около 16 часа и на определени места снегът надхвърли 40 см, в центъра на София – над 20 – 25 см. Районите, в които имаме определени затруднения с качеството, сигурен съм, че фирми ще наваксат грешката – са „Слатина“, „Подуяне“ в един определен период, части от „Люлин”, каза още той.

„Приоритизирахме поради силния снеговалеж улиците с масов градски транспорт, за да могат все пак гражданите на София да стигнат до спирките. В момента активно се почистват и спирките. Там да напомня на снегопочистващите фирми, че глобата е 1500 евро за непочистена спирка. В момента, идвайки насам, видях, че много от спирките се чистят. Постепенно фирмите ще преминат към вътрешнокварталните улици, но предполагам, че това ще стане с намаляването на снега”, каза Коджахристов.

Дългоочакваният сняг донесе настроение, но то бързо се превърна не просто в неудобство, а в бедствие. И когато фирмите не смогват да почистят, някои сами хващат лопатата. "Едни се смеят, на нас обаче не ни е толкова смешно. Цяла нощ не сме спирали. Смяната ми започна вчера в 2 следобяд", заяви шофьор на снегорин.

Закъснение на полети на летище "Васил Левски"

По-сериозен обаче се оказа проблемът със снега на летище „Васил Левски“. Над 50 полета бяха засегнати, а пътниците им продължаваха да чакат на терминалите.

Проблемът е с машините за обезледяване на самолетите. Около 10 такива са налични на летището, но част от тях не са били в готовност да обработват самолетите. От летището осигуряват техници, които да помогнат за отстраняването на неизправностите, за да могат пътниците да излетят с очакваните часове закъснение.

„Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимна обстановка. Призоваваме пътниците да следят актуалната информация за своите полети чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището”, съобщиха от летище „Васил Левски”.

„Самолетът трябваше да излети в 21:30 часа. Седяхме четири часа в самолета. Няколко пъти капитанът се включи, за да съобщи, че размразяват самолета, обработват пистите. Накрая обаче каза, че двигателят е отказал“, разказва пътничката Диана Ташкова.

Някои пътници са прекарали нощта на летището, без да имат възможност да се настанят в хотелска стая. Излитането не само на самолет за Маракеш, но и на редица други полети беше отлагано многократно през деня.

„Имахме 55 излитащи полета днес. Пет бяха отменени заради лошото време, а някои имаха над осем часа закъснение. Самолетите не могат да излетят, ако по корпуса им има лед. Основният проблем идва от това, че не всички машини за обезледяване на самолетите са били в пълна готовност. Това е отговорност на наземните оператори. Ние ги подпомагаме с техници, които да ги поправят, а на пътниците осигуряваме безплатна храна и топли напитки“, обясни ,заяви главният изпълнителен директор на концесионера на летище „Васил Левски“ Хесус Кабайеро.

Закъснение на влаковете на Централната гара в София

Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение. Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник – София. Таблата показват над 200 минути закъснение. На електронните табла на сайта те дори достигат близо 400 минути.

"Държавата спря и никой не ти обяснява нищо. На гишетата ти се карат сякаш ти си виновен", сподели пътник на БДЖ.

"Цяла нощ всички сме на терен. Няма апокалипсис на релсите. Просто непрестанният снеговалеж и силният вятър събарят дървета извън нашия сервитут. Нашите екипи все пак трябва да стигнат и да почистят", заяви директорът в НКЖИ инж. Пламен Добрев.