Километрични задръствания, блокирани автобуси, непочистени пътища. Това е равносметката след първия обилен сняг тази зима. Стотици шофьори прекараха часове в преспите, а десетки населени места останаха без ток. Проблеми имаше и с придвижването с влакове. Снежната покривка в Предбалкана надхвърли 50 сантиметра.

На места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки, предупредиха от АПИ. Обстановката по пътищата е изключително усложнена, а очакванията за много области на страната в Западна и Централа България са снеговалежът да продължи до ранния следобед. В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, а заради ниските температури – и опасни заледявания на пътните настилки, съобщават още от АПИ.

Въведени бяха временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа, особено на планинските проходи през Стара Планина и в Родопите.

Ограничения имаще и за всички превозни средства по отделни пътни направления и проходи. На всички участъци от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ на територията на София-област бе забранено движението на камиони над 12 т. Забраната важеше и за област Перник за АМ „Струма“.

Затворен за движение остава пътят Варна-Добрич. Ограничено е движението на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от пътната мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен.

Временно ограничиха движението за всички автомобили на проход „Петрохан" поради закъсал тир.

Временно бе ограничено и движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат-Батак.

Проходът „Шипка” е проходим при зимни условия.

Няколко села са без електрозахранване в общините Берковица и Монтана. От снощи камионите по международния път за „Дунав мост 2" са блокирани на Околовръстния път на Монтана заради затруднения при преминаването към област Враца.

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Временно се ограничава движението при 41-ия километър на АМ „Хемус”, в посока София, до тунел „Ечемишка” поради завъртял се тир, съобщават още от АПИ.

В Пловдив

Над 80 автомобила са пострадали от паднали клони и дървета под тежестта на мокрия сняг.

„Пораженията – таванът и гредата са натиснати. Няма да може да се отвори, а на другата кола стъклото е спукано. Никой не вярвам да помогне. Ние подаваме сигнали за тези стари дървета, но никой не обръща качествено внимание”, посочи собственикът на пострадал автомобил Иван Попов.

В областта 43 населени места са без електрозахранване. Екипите на енергодружеството работят на терен за отстраняване на авариите.

Токът в пловдивското село Войводиново, в което живеят над 2 хиляди души спира в 10 сутринта. Семейство Чолакови, което е с бебе на година и три месеца остава на тъмно и студено. „Отопляваме се на термопомпа. Можем на ток, на газ, на пелети, на дърва, но ни трябва ток. Имаме резервни климатици. Погрижили сме се, имаме опции, но без ток нямаме нищо какво да направим. В нашето село, когато спре токът спира и водата. Когато не си платиш тока, идват веднага спират, глобява, а сега кого да глобя”, заяви Танита Чолакова.

Заради липсата на ток, майката топли храната на бебето върху свещите. В сезона на грипа детето ѝ е болно. „Токовите удари са чести, постоянно ни изгарят електроуредите и нямаме никакво обезщетение от EVN”, каза Георги Чолаков.

Жителите на селото твърдят, че не получават информация от енергодружеството кога аварията ще бъде отстранена. Заради чести проблеми с тока готвят и бунт.

Междувременно гъста мъгла намалява видимостта на автомагистрала "Тракия" в участъка между Ихтиман и Пазарджик. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост.

По информация на NOVA в района на 130-ия км на автомагистрала „Тракия“, близо до Пловдив, тир се завъртя и блокира движението в посока София.

Област Враца

В област Враца имаше снегонавявания, а в района на Краводер временно беше ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони.

Проблемите започнаха още при първите 20 сантиметра снежна покривка и се задълбочиха през нощта въпреки работата на дежурните екипи. Заместник-кметът на Враца Цветан Стоичков заяви, че снегопочистващата техника е в действие от събота.

Сложни ситуации затрудняваха трафика по цялата 650 километрова републиканска мрежа в областта. Румънски тир препречи пътя от Враца към Монтана.

Областният управител на Враца Росен Михайлов заяви, че шофьорите не са подготвени за зимните условия. "Положението е твърде тежко поради обилния снеговалеж, натрупания сняг, тежкотоварните камиони и прекъснатите кабели. Обстановката е близо до критичната", добави Михайлов.

Снимка: АПИ

На главен път Е-79 между Мездра и Ботевград тежкотоварните автомобили бяха спирани от време на време, за да може трасето да се почисти и опесъчи. Същото важеше и за отсечката от Враца към Монтана.

По пътя към Козлодуй и Оряхово няма толкова много сняг, тъй като в равнината е валяло сравнително малко, но там има друг проблем - образуват се снегонавявания. Водачите трябваше да бъдат изключително внимателни дори в равнинните части.

Доста населени места в областта са без ток. От снощи аварийните екипи на ЧЕЗ работят, но не успяват да стигнат навсякъде. В Искърското дефиле например се очаква да бъдат почистени междуселските трасета, за да могат екипите да преминат и да започнат да отстраняват авариите.

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Монтана

В област Монтана снежната покривка на места вече надхвърля половин метър. В областния град дърво падна върху паркиран автомобил заради обилният снеговалеж.

Всички пътища в областта обаче вече са проходими. Повече от 12 часа тежкотоварните автомобили бяха блокирани на околовръстния път на Монтана по международния маршрут от и за Дунав мост 2 заради затруднения в област Враца.

Велико Търново

В района на Велико Търново масово се нарушаваше забраната за движение на камиони по международния коридор Истанбул – Букурещ.

Към момента няма затворени пътища в региона, като всички налични снегопочистващи и опесъчаващи машини са на терен и работят при непрекъснат режим, съобщи областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов.

Под напора на вятъра и мокрия сняг са съборени два електрически стълба – в района на жп гарата във Велико Търново и в павликенското село Горна Липница. На много места в областта има паднали дървета и клони, които екипите на пожарната своевременно отстраняват.

На 29 ноември, около 7:30 часа, е закъсал тир в прохода Хаинбоаз край Килифарево. Във връзка с усложнената обстановка е спряно движението на товарни автомобили с тегло над 12 тона по пътищата в цялата област.

Снимка: Мартин Георгиев

Навявания са се образували в събота вечерта в района между свищовските села Алеково и Козловец, където се е наложило изпращането на тежка техника за изтеглянето на четири закъсали автомобила.

Областният управител Марин Богомилов през цялата нощ и в неделния ден е на терен, следи лично обстановката и координира действията на отделните служби и институции. Той поддържа постоянна връзка с ръководствата на Областно пътно управление, пожарната, полицията и електроразпределителното дружество, като при необходимост се задейства и тежка специализирана техника.

Снимка: Мартин Георгиев

Областният щаб за защита при бедствия призовава гражданите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на органите на реда и да не предприемат пътувания без необходимост.

В село Самоводене, на пътя Русе – Велико Търново, снощи се образуваха тапи и двучасови престои заради тежки задръствания.

Снегът вече спира, а пътищата са почистени до асфалт.

Около 30 населени места в област Велико Търново имат проблеми с електрозахранването. В Габровско 7 населени места са без ток. Очаква се до края денонощието те да бъдат отстранени.

Област Ямбол

Движението по път II-53, на около километър от изхода на Ямбол в посока Сливен, е затруднено. Едната лента е блокирана от завъртял се товарен автомобил. На място има полицейски екипи, които регулират движението.

Затруднено е и движението в участъка между селата Веселиново и Окоп. На място има полицейски екипи, които подпомагат преминаването на автомобилите. От около 30 минути е възстановено пропускането на товарни автомобили в този участък.

По път I-6 движението се осъществява нормално при зимни условия. В района също има полицейски служители. Затруднено е движението и по пътя Ямбол – с. Козарево, където заради силния вятър сняг от нивите се навява върху пътното платно.

Екипи на Община Ямбол почистват улици, тротоари и обществени пространства. Особено тежка е обстановката в местността „Нови лозя“ и вилната зона на Курткая, където служители с техника на Община Ямбол и екипи на СПООР участват в разчистването на пътя и изтеглянето на закъсали автомобили, включително на пожарен автомобил.

Русенско

Затворени пътища, закъсали автомобили и населени места без ток има и в Русенско. Вятър със скорост близо 90 км/ч образува навявания.

Затварянето на пътя Русе – Варна доведе до километрична колона на изхода на Русе още рано сутринта.

Най-малко 10 населени места в област Русе са без ток и не по-малко от две в Разградска.

През тази нощ са изтегляни множество автомобили от преспите, както и няколко автобуса.

След 15 часа пътят беше отворен, но само за леки автомобили.

АПИ съветва шофьорите да избягват пътувания, освен ако не са абсолютно необходими и да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили. Препоръчително е автомобилите да са заредени с достатъчно гориво. На пътя да не предприемат рискови маневри и да не затрудняват работата на снегопочистващата техника. За по-голяма сигурност препоръчват също да се използват навигационни приложения, защото в тях са отразени повечето места с ограничения, колони от автомобили, евентуални препятствия на пътя и др.

Актуална информация за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа за пътната обстановка можете да получите на https://traffic.api.bg/ и на телефон 0700 130 20 по всяко време на денонощието.

Движението на влакове

Във връзка с влошените метеорологични условия, обилния снеговалеж и силния вятър, паднали клони и дървета. Временно е преустановено движението на влаковете в три железопътни участъка - между Мездра и Роман, между Мездра и Зверино, както и между Баня и Долна махала.





По данните от проследяването на движението някои композиции изостават с часове от графика, като има закъснения до 10 часа.

Близо 200 пътници във влака София - Варна останаха блокирани в Искърското дефиле при гара Елисейна.

„Сигналът се оказа фалшив, влакът не е дерайлирал, а просто е спрян на предходната гара Елисейна заради проблем с контактната мрежа между Мездра юг и Зверино. Мрежата е прекъсната поради силните снегонавявания. Хората са свалени и са настанени на гарата”, каза областният управител Росен Михайлов. „Обстановката е твърде критична. От една страна, част от общините са засегнати от обилния снеговалеж в посока на пътния трафик. В друга част от общините са засегнати по линия на трасетата, които ги снабдяват с електричество”, каза още той.

Те прекараха часове в купетата без информация, вода и храна. За пътниците бе потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът беше отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка. По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. Беше организирано раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.

По обяд кметът на Зверино Стоян Петров успява да стигне до блокирания влак с провизии за пътниците. "С мой приятел от селото купихме 160 кроасана и води и ги закарахме на гарата в Елисейна. Хората от влака и ни помогнаха, защото разстоянието беше голямо", разаказа Петров.

След многократни уверения, че влакът ще тръгне преди обяд, композицията продължи към морската столица около 13:00 часа.

Падналите дървета са и причина за извънредната ситуация на релсите между Своге и Мездра. "Колегите от БДЖ са поискали автобусни компании да извозят пътниците. Отказано им е заради времето и трудния достъп до гарите", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Около обяд потеглиха и влаковете от Северна България към София, които са престояли няколко часа на гара Мездра.

Всички аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.

От „Железопътна инфраструктура” призовават пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете.

Сигналите до 112

Общо 1359 са сигналите до телефон 112 в цялата страна за щети от снощи до днес. В София са 230 - 50 от тях за паднали дървета, 11 - за липса на електрозахранване. В Бургас са подадени 139 сигнала, в Русе - 328 сигнала, а в Монтана - 492.

По част от Северна България и проходите има паднали дървета и е ограничено движението, коментира в ефира на „Събуди се” главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Река Ропотамо преля край Приморско

Обилните дъждове през последните 24 часа очаквано доведоха до проблеми по Южното Черноморие, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Река Ропотамо преля от коритото си в района на Приморско, а водната стихия вече е заляла доста от крайбрежните терени и част от горския масив по поречието.

Към този момент главният път между Созопол и Царево остава напълно проходим.