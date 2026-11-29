Опозиционната Народна партия печели предсрочните парламентарни избори в Испания, сочи екзитпол проучване на агенция Sigma Dos за испанската обществена телевизия.

Избирателните секции затвориха в 21 ч. българско време. Испанският народ избира следващия министър-председател за предстоящия четиригодишен мандат, а избирателната активност достигна исторически рекорд от 68,15% към 18:00 часа местно време.

При преброени 10,5% от гласовете Народната партия получава 127 депутатски места с 30,2% от гласовете, а Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на премиера Педро Санчес – 113 места с 30,6% от гласовете.

Крайнодясната партия „Вокс“ получава 47 депутатски места с 13,9% от гласовете, а лявата коалиция „Широк фронт“ – 10 места с 3,4%.