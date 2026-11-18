В най-новия епизод на „NOVA LAB Грижа” Даниела Пехливанова ни кани на чаша смях, смесена с доза горчива истина за майчинството. Забравете за перфектните прически и белите костюмчета на Инстаграм децата!

Днес на гости са две майки на по три деца – Неда Малчева, която превръща абсурдите на родителството в карикатури, и Диана Стоева, известна с книгите си „Трите ми прасенца” и „Трите ми момченца”, която разказва истинските истории за това как животът понякога те запраща във фонтана (буквално!). Пригответе се за откровения без филтър, защото няма да говорим за красота, нито за лекуване.

От розови мечти до рошава действителност – ето защо майчинството не е за всеки

Самата Даниела Пехливанова си признава, че някога е била наивна. „Аз, например, като родих, си мислех, че детето, като го облека, като го нахраня, като го сложа да спи, честно ви казвам, то ще си спи, няма да ме събуди през нощта, защото е нахранено.” Оказало се обаче, че реалността не е съвсем в тази картинка – детето я будило по 15 пъти на вечер. „Никога не съм намирала нищо смешно в майчинството”, споделя Неда, но и двете дами използват хумора като спасителна лодка в океана на родителските абсурди.

А абсурдите? О, те са в изобилие! Диана разказва как по времето, когато е имала три бебета под две години, едното дете се озовало във фонтан в ресторант, а през това време „ми звънна мъжът ми, който ми каза по телефона, че се е заключил в тоалетната. Аз започнах да се смея истерично.”

Мозъкът в калта, или как да не изтрещиш (поне днес)

Неда Малчева, чиито карикатури изобразяват „рошавата коса, чехлите, винаги окапаната блуза”, не крие, че майчинството я е докарало до предела. „Психическото ми състояние достигна дъното, ядрото на земята и след ядрото продължава да копае.”

Диана пък си е изработила философия – „Ако аз не съм щастлива, и те няма да са щастливи.” Това включва и споделяне на грижите. „Единият ще отиде, където трябва да се ходи. Другият ще обърне внимание на себе си. После ще се разменим”, обяснява тя.

Един тийнейджърски коментар обобщава цялата драма. „Ама някой умря ли? И какво ще стане, ако не ми направиш закуска? Аз ще си купя”, пита 17-годишният син на Неда Малчева, когато тя му се оплаква от купищата работа. Е, изглежда, новото поколение е по-лежерно от нас, което може и да не е лошо!

Инстаграмските илюзии срещу реалността на изписването (без арфа)

Даниела Пехливанова повдига темата за бляскавите Инстаграм майки. Диана веднага дава пример с изписването на третия си син. „По същото време роди и една инфлуенсърка. Тя беше качила снимки и имаше букли, имаше кетъринг с артишок, октопод. Тя беше организирала и арфа за изписването.” За разлика от това Диана се озовава с дънки, които са ѝ до коленете. „Сега тук да имах и аз една арфа”, помислила си тя в този момент на хаос.

Истината е, че „това, което виждат в социалните мрежи, наистина е само една снимка, а всяко нещо в този живот струва друго нещо.” Затова Диана призовава майките да не се сравняват и да не се чувстват зле, ако животът им не е като от списание… или като изписване с артишок и арфа.

От „Трите ми прасенца” до пенсия в халат – бъдещето на майчинството

Диана Стоева обяснява и промяната на името на страницата си във Facebook от „Трите ми прасенца” до „Трите ми момченца”. Първоначалното име дошло, защото децата ѝ се цапали много като малки. „Не знам как го правеха, но всичко, което ядяха, беше навсякъде, но не и в устата.” Когато пораснали, решила да ги ребрандира, а занапред дали ще има „Трите пубертета”, ще видим.

„Искаме да си купим малка къщичка на края на едно друго село. Той (мъжът ѝ) иска да гледа една коза и една крава. А пък аз да рисувам по сатенен халат на един статив залеза и да пия коняк”, споделя Неда Малчева визията си за бъдещето.

Майчинството е „малко страшен” свят, но тези две дами ни показват, че с доза самочувствие, малко егоизъм и много смях можем не просто да оцелеем, а дори да се наслаждаваме на пътешествието, защото „никога не е късно да почнеш да спортуваш, да минеш на друга глава. Никога не е късно да имаш време за себе си.” Целия епизод на подкаста „NOVA LAB Грижа” може да видите в YouTube на @novalabofficial.