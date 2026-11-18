Един човек е загинал, а 8 са ранени при руски удари срещу 16 населени места в Харковска област през последните 24 часа. Това съобщи началникът на областта военна администрация Олег Синегубов във Facebook.

Жертвата е 81-годишна жена от община Велики Бурлук, където има и един пострадал. Останалите са от Изюм, Близнюки, Слобожанске, Лозова.

Сред засегнатите обекти са къщи, жилищен блок, училище, превозни средства, предприятия, складове.

Руските сили атакуваха областта, като използваха четири управляеми въздушни бомби, шест безпилотни летателни апарата от типа "Геран-2", един дрон „Молния", един FPV дрон и 62 дрона, чиито модели все още се установяват.