Не получихме отговор на искането си за свикване на КСНС. Смятаме, че той трябва да се събере спешно, защото на предходния съвет имаше определни заявки, но нищо не се случи. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Освен това в Черно море потъват кораби и все още никой не знае коя е атакуващата страна. Управляващите търсят кой е потопил първия кораб, потънал в Черно море. а оттогава минаха вече може би два месеца. Продължават да се правят изследвания. За пореден път се снишаваме и прекланяме главичка пред Москва", подчерта Мирчев.

Той припомни, че думи на Румен Радев "че няма да се крие от Народното събрание". "Беше казал, че винаги, когато бъде повикан в парламента, ще идва. Виждам, че си прави пиар от Министерския съвет, но когато го поканихме да отговори на нещо наистина важно и да участва в изслушване, той не дойде. Става въпрос за това да обясни защо България е единствената страна, която не се присъедини към Декларацията за сигурност на европейските държави. Този документ засяга може би най-много именно нашата страна", коментира още народният представител.

Мирчев беше категоричен, че от ДБ продължават да искат оставката на шефа на ДАНС.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пък коментира проекта за Бюджет 2027. "Ние настоявахме и продължаваме да настояваме той да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям. От него произтичат множество рискове, включително от продължаващо повишаване на цените", изтъкна той.

Божанов коментира и избора на членове на ВСС. "Това е наш предизборен ангажимент. Отдавна настояваме да бъде избран ВСС извън статуквото. Изработихме процедурни правила и създадохме процес, който е максимално прозрачен, с изискване за максимален брой документи. Уверени сме, че има 11 достойни човека, които заслужават да бъдат подкрепени", заяви той.

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