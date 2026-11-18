Втори кораб потъна в морето близо до България в рамките на два дни. За малко повече от 1 месец поразени бяха общо 7 плавателни съда. Изправено ли е търговското корабоплаване в българската зона пред нова вълна от удари? И има ли риск чуждестранни превозвачи да заобикалят българските пристанища? Какво трябва да направи страната ни? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Христо Римпопов и експертът по морска сигурност кап. Христо Папукчиев.

„Това, че тези събития стават извън териториалното море, не ни задължава, но ни прави ангажирани в елиминиране на заплахата в нейния зародиш. Така че, вместо да броим колко хора сме спасили, нека да почнем да броим колко попадения на дронове в кораби сме предотвратили”, коментира кап. Христо Папукчиев.

„Трябва да се превърнем в по-активен защитник на нашите граници и в по-активен член на НАТО. Трябва да се възползваме от настоящата ситуация и да развиваме нашите способности да предотвратяваме такива заплахи, да подобрим способността си за наблюдение на Черноморския басейн. Трябва да се държим като суверенен субект на международните отношения”, каза Христо Римпопов.

„Защо миналата година, около 25 май, България няма представител и няма съгласие по инициативата на ЕС за създаване на алтернативна система за навигационно позициониране? Някой да е чул, че преди месец и половина беше създадена и интегрирана инициатива на ЕС по елиминиране на заплахи по водната и подводната инфраструктура на страните членки?” попита Папукмчиев. „Никъде не видях какво се предвижда в Агенцията за външно финансиране на застрахователна дейност. Има такава агенция за експортно застраховане, която по подразбиране би следвало да поема и част от военния риск на наши превозвачи”, обясни Папукчиев.

„Стоим и чакаме нещо да се случи и после се чудим защо няма кораби в нашите пристанища, защо нашите корабостроителници са празни”, коментира експертът.

Според Христо Римпопов през годините много доставки на оръжия се забавиха - F-16, „Страйкърите“ и радарните системи. „През 2014 година, когато Русия атакува Украйна, още тогава трябваше да приемем, че Русия представлява заплаха за нас. И трябваше да се подготвим за това, което ни се случва днес – 12 години по-късно. Аз мисля, че сме хванати неподготвени. Вече съвсем отделен е въпросът, че дори няма воля да се казват нещата такива, каквито са. Не да се говори за общото състояние на несигурност в Черно море, а да се посочва кой е агресорът”, каза Римпопов.

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