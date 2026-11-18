Единадесет души, сред които четирима непълнолетни, са задържани при специализирана операция срещу разпространението на расистка идеология и призиви за насилие в интернет. Акцията е проведена в Пловдив съвместно от Областната дирекция на МВР и териториалното звено на Държавна агенция „Национална сигурност“, под надзора на прокуратурата.

Според разследващите задържаните участвали в крайнодясна организация, която се самоопределяла като „Ку-клукс-клан“. При операцията е преустановена дейността на групата, а сред арестуваните са нейният ръководител и десетима членове. Всички са български граждани.

В рамките на акцията служителите на реда претърсили 14 адреса и два автомобила. Открити и иззети са нацистки и неонацистки символи, както и материали с инструкции за приготвяне на запалителни смеси. Иззетите предмети са приобщени като доказателства по разследването.

Операцията е проведена след събиране на доказателства по досъдебно производство на пловдивската полиция и прокурорска преписка в Окръжната прокуратура. Разследването е за създаване, ръководене и участие в група, която проповядва или подбужда към дискриминация, омраза и насилие въз основа на раса, етнически произход, националност или сексуална ориентация, включително чрез интернет и други средства за масова информация.

Разследването се води за организиране, ръководене и участие в групи, проповядващи дискриминация, насилие или омраза на посочените в закона основания.

Наименованието „Ку-клукс-клан“ е свързано с възникнала през XIX век в Съединените щати расистка организация, известна с идеологията си за превъзходство на белите и с насилието срещу афроамериканци и други общности. Няма публично представени данни дали разследваната в Пловдив група е имала действителни организационни връзки с американски структури със същото име.