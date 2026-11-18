Видео: "Ройтерс", Снимка: Getty Images
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Джеф Безос заяви, че е бил „активно ангажиран“ в избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд, съобщи "Би Би Си".
По време на събитие в Калифорния председателят на Amazon разказа, че първоначално е бил предубеден към Патинсън, който участва в редица касови филми като „Батман“ и поредицата „Здрач“, „защото вече е много известен“. Ролята на агент 007 обикновено се поверява на актьор, който не е толкова популярен към момента на избора. Безос обаче заяви, че по време на пробните снимки било „съвсем очевидно, че той е Джеймс Бонд“.
„У Роб имаше нещо специално“, заяви Безос.
Това ще бъде първият филм от официалната поредица за 007, който няма да е дело на MGM, тъй като през 2022 г. Amazon придоби MGM, която е съсобственик на франчайза.
Патинсън беше официално обявен за седмия Джеймс Бонд в историята на поредицата, като поема ролята от актьора Даниел Крейг. Той ще участва в 26-ия филм за Бонд, който се очаква да излезе през 2028 г.
Роденият в Лондон актьор заяви: „Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното и да ми бъде поверена ролята на 007 е честта на живота ми“.
Режисьор на лентата е Дени Вилньов, но заглавието ѝ все още не е обявено.
Редактор: Цветина Петрова