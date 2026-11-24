Повече от 160 години след като Луис Карол за първи път запознава читателите с "Алиса в страната на чудесата", нова потапяща постановка дава възможност на посетителите да се срещнат лице в лице с емблематичните герои от книгата.



Съоснователят на постановката Антони Самама казва: "Защо тук и защо в Лондон? Защото, разбира се, Алиса е родена тук. Това е нейният роден град и сме много щастливи да я върнем у дома. Само на няколко метра от река Темза на 4 юли 1862 година един математик от Оксфорд, известен като Луис Карол, се разхождал с три момичета, които го помолили да им разкаже приказка. Те просто искали да се забавляват, а той съчинил цялата тази история. Едно от момичетата се казвало Алиса и го помолило да я запише. Такава е била и първоначалната цел на Луис Карол – да зарадва и развлече децата, сред които била и Алиса".

Историята на Алиса оживява чрез театрален разказ, изпълнения на живо и 3D прожекции, разположени в десет тематични пространства с обща площ от над 2400 квадратни метра.

Снимка: Стопкадър

Специалистът по английска литература Робърт Дъглас-Феърхъстр разказва: "Точно както книгата е пълна с неочаквани изненади, така и това представление е изпълнено с детайли, които долавяте само с периферното си зрение. Не сте съвсем сигурни какво точно се случва. Дизайнерите са вложили множество малки, специфични хрумвания и странности. Това ви кара постоянно да се чувствате леко объркани от всичко, което виждате и чувате. И именно това превръща мястото в една страна на чудесата, която наистина е изпълнена с чудеса".

Влизайки в "Къщата на заека", посетителите наблюдават как Алиса променя ръста си, след което се потапят в "Гората на Чеширския котарак" и достигат до емблематичното "Лудо чаено парти" - където масата оживява чрез илюзии, а персонажите са уловени в безкраен кръговрат на лудост.



Творческият директор и съосновател на прожекцията Жан Вержес разказва: "Алиса попада в стая, пълна със затворени врати, а "Страната на чудесата" отказва да се разкрие пред нея. Затова тя трябва да изяде сладкиш с надпис "изяж ме" или да изпие напитка с надпис "изпий ме". Така ту се смалява, ту пораства. След това преживява най-различни приключения, докато накрая среща Гъсеницата. Влизате в стаята на Гъсеницата и тя ви задава един от най-фундаменталните въпроси: "Кой си ти?"

Изживяването завършва с мащабна 360-градусова видеопрожекция в така наречената "Зала на сънищата".