Снимка: iStock
-
Кинокритик разкри кои са най-очакваните филми тази есен
-
„Хроники на неудобната истина“ разказва за последиците от Чернобил и премълчаната информация в България
-
Класическите истории се завръщат в киното
-
Седмото издание на Sofia DocuMental започва на 24 септември
-
Венеция отличи жена режисьор: „Непозната жена“ спечели голямата награда
-
Пенелопе Крус и Хавиер Бардем представиха новия си филм "Бункер" във Венеция
Четири десетилетия „Киномания“ среща българската публика с голямото световно кино
Четири десетилетия „Киномания“ среща българската публика с голямото световно кино - от заглавия, селектирани в Кан, Венеция и Берлин, до най-новите български продукции. Юбилейното 40-о издание през ноември събира едни от най-големите режисьори и актьори за пореден път - кои са акцентите, които не бива да пропускаме?
Програмният директор на фестивала Христо Христозов каза в „Социална мрежа”, че от своето създаване като световна кинопанорама през 1987 година фестивалът показва най-доброто от света на киното.
Бунтът на нежността: Киноманията като отговор на агресията и цинизма
Откриващият филм тази година е „Див кон девет” на режисьора Мартин Макдона. Началото ще бъде дадено на 12 ноември. Сред акцентите в програмата са още „Фиорд“ на Кристиан Мунджиу и „Минотавър“ на Андрей Звягинцев.
В българската селекция е „Черни пари за бели нощи“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Фестивалът ще има издания и в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни