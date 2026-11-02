Четири десетилетия „Киномания“ среща българската публика с голямото световно кино - от заглавия, селектирани в Кан, Венеция и Берлин, до най-новите български продукции. Юбилейното 40-о издание през ноември събира едни от най-големите режисьори и актьори за пореден път - кои са акцентите, които не бива да пропускаме?

Програмният директор на фестивала Христо Христозов каза в „Социална мрежа”, че от своето създаване като световна кинопанорама през 1987 година фестивалът показва най-доброто от света на киното.

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Откриващият филм тази година е „Див кон девет” на режисьора Мартин Макдона. Началото ще бъде дадено на 12 ноември. Сред акцентите в програмата са още „Фиорд“ на Кристиан Мунджиу и „Минотавър“ на Андрей Звягинцев.

В българската селекция е „Черни пари за бели нощи“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Фестивалът ще има издания и в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

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Редактор: Ивета Костадинова