Есента е един от най-интересните сезони за киното. През октомври, ноември и декември на големия екран се появяват както филми, които ще се борят за престижни награди, така и продукции за цялото семейство.

В ефира на “Социална мрежа” кинокритикът Зузи Аспарухова представи своята селекция от филми, които си заслужава да бъдат гледани през следващите месеци.

Класическите истории се завръщат в киното

„Зараза“ и „Епидемия“ - когато киното наподобява реалността

Сред филмите, които продължават да впечатляват със своята достоверност, е „Зараза“ на Стивън Содърбърг от 2011 г. Аспарухова обръща внимание на начина, по който продукцията представя появата и бързото разпространение на смъртоносен вирус, необходимостта от изолация и търсенето на т.нар. пациент нула.

„Гледайте „Зараза“ на Содърбърг. През 2020 година преживяването не беше особено приятно, защото филмът е много достоверен“, коментира кинокритикът.

Тя припомня и „Епидемия“ на Волфганг Петерсен от 1995 г. с участието на Дъстин Хофман, Морган Фрийман и Рене Русо. И двете продукции показват усилията на специалистите да овладеят опасна зараза, като същевременно създават напрежение чрез реалистични сцени и образи на медицински екипи, работещи при строги предпазни мерки.

Според Аспарухова киното разглежда темата за заразяването в широк диапазон - от научно обосновани истории за вируси до фантастични сюжети за извънземни организми.

Том Круз в необичайна роля

Сред заглавията, които вече са привлекли вниманието на кинокритика, е „Дигър“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, в който Том Круз влиза в една от най-необичайните си роли.

Филмът проследява историята на мултимилионер, изправен пред екологична катастрофа, за която самият той е допринесъл. Героят се опитва да контролира начина, по който случващото се ще бъде представено пред обществото.

„Всичко в „Дигър“ е на ръба на пародията, фарса и сатирата“, казва Аспарухова. По думите ѝ продукцията съчетава социални, политически и геополитически коментари с елементи на утопия, антиутопия и театралност.

Въпреки противоречивите реакции Аспарухова защитава изпълнението на Том Круз и смята, че актьорът заслужава внимание заради физическата подготовка и трансформацията си за ролята.

„Див кон“ 9 - големият фаворит на Аспарухова

Сред филмите, които Аспарухова очаква с най-голям интерес, е „Див Кон“ 9 на Мартин Макдона. В продукцията участват Сам Рокуел и Джон Малкович, които играят двама наемници, отправили се към далечна държава с намерението да организират преврат.

За Аспарухова това е едно от заглавията, на които най-силно се надява през сезона.

„Моят любим актьор е Сам Рокуел, който е абсолютно великолепен, величествен. Каквото може да гледате със Сам Рокуел, гледайте“, казва тя.

„Черното топче“ - испанското предложение за „Оскар“

Друг от фаворитите на Аспарухова е испанският филм „Черното топче“ („La bola negra“), който разглежда хомосексуалността през различни аспекти от живота на един мъж.

„Испанците, подобно на италианците, успяват да правят кино, в което романтиката и усещането за сапунена опера се комбинират по чудесен начин. Независимо за какви теми става въпрос“, обяснява тя.

Във филма участва Пенелопе Крус, която има и музикално изпълнение. Според Аспарухова песента, свързана с продукцията, също привлича внимание.

„Това е испанското предложение за „Оскар“. И ако се вярва на гласовете и на това, което се говори, шансът на „Черното топче“ да вземе „Оскар“ за чуждестранно кино е изключително голям“, коментира Аспарухова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов