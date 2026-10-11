Документалният филм „Хроники на неудобната истина – Истината за българския Чернобил“ проследява събитията след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала и последиците за България. За създаването на продукцията и премълчаната информация за радиационното замърсяване разказаха режисьорът и продуцент Калоян Николов, сценаристът Атанас Кръстанов и разказвачът Георги Ненов в предаването „На фокус с Лора Крумова“.

Премиерата на филма е тази вечер в Зала 1 на Националния дворец на културата.

По думите на Атанас Кръстанов след аварията е имало предупреждения за възможен втори пик на радиацията, но хората не са били своевременно информирани какви мерки да предприемат, за да се предпазят. „Мерките се взимат много лесно, просто трябва да се съобщи и обясни чрез методите за информиране на гражданите“, посочи сценаристът.

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Той разказа, че личните му спомени за периода са сред мотивите за създаването на филма. Кръстанов си спомня конференциите, провеждани след аварията, както и дискусиите между учени и журналисти за случващото се. Според него прикриването на информация не е проблем само в случая с Чернобил, а се наблюдава и при други събития, които засягат голям брой хора.

„Филмът разказва история, която родителите ни не са знаели или не са могли да разкажат", обясни Калоян Николов. В началото на 90-те години родените около периода на аварията са наричани „чернобилчетата“.

Георги Ненов също сподели личния си опит. По думите му родителите му са учени, но въпреки това и те не са разбрали навреме за радиацията.

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Редактор: Дарина Методиева