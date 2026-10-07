Есента традиционно идва с големи филмови заглавия и обещаващи фестивални лауреати.

Джони Деп се завръща на големия екран в ролята на Ебенизър Скрудж в адаптацията на класическия коледен роман – „Ебенизър: Коледна песен“, каза кинокритикът Зузи Аспарухова в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS.

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Историята е британска, основният каст е британски, а режисьор е Тай Уест – режисьор на хорър филми, уточни тя. „Интересно е какъв ще е подходът му към тази класическа история. В трейлъра тя съвпада с епохата, с тона на Дикенс, който е доста мрачен“, допълни кинокритикът.

Зузи Аспарухова каза още, че в киното се наблюдава завръщане към класиките. „Една история е класика и се е превърнала в такава, защото в своя най-базисен сюжет и подход, борави с теми и идеи, които са общовалидни, независимо как се променя времето“, посочи тя.

Според нея „Ебенизър: Коледна песен“, въпреки че е коледен филм, може да се гледа по всяко време на годината.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова