Sofia DocuMental разширява конкурсната си програма и тази година за първи път ще отличи най-добрия български документален филм и най-добрия международен филм за човешки права. Как се променя ролята на документалното кино? Повече разказа мениджър "Партньорства" на фестивала Радина Владимирова в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Откриващият филм на фестивала на 24 септември ще бъде „Да спасиш планина”. Малко по-късно ще бъде представен и първият документален филм на северномакедонският режисьор Милчо Манчевски, който разказва за оцелелите от трагедията в Кочани.

Започна филмовият фестивал Sofia DocuMental

Призивът на фестивала тази година е „Отваряй очите си на седем”. „Той приканва да се отворим за историите, които са около нас, защото сме залята от съдържание, но е важно да се възприемат определени истории”, обясни тя.

По думите ѝ има много филми, които биха предизвикали обществени реакции. Тя даде пример с филма „Възход на интелекта” на режисьорката Елена Андрейчева, която поставя темата за бъдещето на AI в нашия живот.

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Редактор: Никола Тунев