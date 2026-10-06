Европейският съюз възнамерява да преустанови напълно вноса на руски газ до края на 2027 г., заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент. По думите ѝ делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45 на сто преди четири години до 12% сега.

„Преди четири години Русия се опита да ни изнудва. По това време 45% от вносния ни газ идваше от Русия. Почти за една нощ голяма част от него спря. Но Европа запази единството си и излезе по-силна от тази ситуация“, заяви Фон дер Лайен.

Tackling high energy costs is our priority. To protect those most in need. Address structural problems. And make sure we come out of this crisis stronger than we entered it ↓ https://t.co/hX9dxBx68P — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026

Тя посочи, че ЕС е диверсифицирал доставките си на газ и значително е ускорил инвестициите в чиста енергия. „Днес делът на руския газ в нашия внос е спаднал от 45% на 12%. До края на следващата година ще го намалим до нула“, подчерта председателят на ЕК.

Фон дер Лайен предупреди, че ЕС трябва да намали зависимостта си от вносни горива

В началото на 2026 г. ЕС прие правила за постепенно преустановяване на вноса на руски газ. Според посочените европейски данни се очаква той да бъде напълно прекратен до края на 2026 г., а доставките по газопроводи – не по-късно от 30 ноември 2027 г.

Редактор: Цвета Лазаркова