Нийл Йънг заведе съдебен иск за 10 милиона долара срещу политическия комитет на Доналд Тръмп Trump 47 Committee Inc. за нарушаване на авторски права, тъй като е използвана песента му „Rockin’ in the Free World" като музикален съпровод при излизането на американския президент на сцената на митинги за междинните избори, съобщава електронното издание на „Варайъти“ и БТА.

Певецът завежда дело срещу Тръмп за втори път заради неразрешено използване на емблематичната песен. Първият случай беше през 2020 г. и тогава спорът беше уреден чрез споразумение, припомня изданието.

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В съдебния иск се посочва, че класическото парче от 1989 г. е „въздействащ химн, който противопоставя кухите обещания на американската политическа реторика на суровата действителност, пред която са изправени бедните, бездомните и забравените. Текстът рисува ярки картини от улицата - майка, изоставяща детето си, зависими, потънали в отчаяние, боклук, трупащ се в сенките на просперитета, а повтарящият се припев носи безжалостна ирония, възхвалявайки свободата, която очевидно не е споделена от всички. Накратко, песента е пълна противоположност на всичко, което Доналд Дж. Тръмп олицетворява“.

Във внесения от Йънг съдебен документ, до който списанието е получило достъп, изрично се споменава звученето на песента по време на митинг на държавния глава в Йънгстаун, щата Охайо, на 12 октомври. Отбелязва се също, че записът е бил възпроизвеждан „многократно и на други митинги, целящи да насърчат гласуването за Републиканската партия на предстоящите междинни избори“. Искът настоява за съдебна забрана върху по-нататъшното публично използване на песента за политически цели, както и за обезщетение в размер на 10 милиона щатски долара за неразрешеното ѝ използване досега.

„Наред с всичко останало, Йънг е претърпял репутационни и имиджови вреди заради внушението, че по някакъв начин подкрепя Доналд Дж. Тръмп“, се казва още в иска, цитиран от „Варайъти".

Канадецът Нийл Йънг е един от най-отявлените критици на Тръмп в музикалната гилдия. Поради това е трудно да се прецени дали продължаващото използване от страна на президента на най-известната антирепубликанска песен на изпълнителя се дължи на неосведоменост или е умишлена провокация, която има за цел да предизвика рокаджията, коментира „Варайъти“.

На междинните избори в САЩ, които ще се проведат на 3 ноември, американците ще гласуват за една трета от местата в Сената, целия състав на Камарата на представителите, както и постовете на губернатори в 36 щата и територии. В момента и двете камари на Конгреса се контролират от републиканците.

Редактор: Ина Григорова