Казано е, че първата любов не се забравя. Това може да потвърди канадският рокаджия Ранди Бакман, който откри в Япония любимата си китара, открадната му преди 46 години, предаде Франс прес. Авторът с групата си "Гес ху" на оригиналния хит "American Woman" (1970) измина пътя до Токио за трогателна среща със своята свидна китара Gretsch. Инструментът е откраднат от музиканта от хотел в Торонто, Канада, през 1976 г.

"Бях съсипан", казва 78-годишният Бакман. "Написах няколко песни, които продадоха милиони с тази китара. Тя беше моята вълшебна китара. И когато внезапно изчезна, магията си отиде", допълва музикантът.

Ранди Бакман купува модела "6120 Чет Аткинс" в оранжев цвят на 19-годишна възраст за 400 долара - сума, събрана с пот на чело от косене на тревни площи и миене на коли.

Rock star Randy Bachman reunited with beloved stolen guitar 45 years after its theft https://t.co/2bpG6ajuhz