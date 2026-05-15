Ливан и Израел удължиха примирието с 45 дни въпреки нова ескалация на насилието, съобщи Държавният департамент на САЩ в петък след провеждането на медиирани преговори. Примирието, което вече беше удължено веднъж, е трябвало да изтече в неделя.

„Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни, за да се осигури по-нататъшен напредък", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът. Той съобщи, че Държавният департамент ще проведе преговори за постигане на постоянно политическо споразумение на 2 и 3 юни, а Пентагонът ще събере военни делегации от двете страни на 29 май. „Надяваме се тези дискусии да допринесат за трайния мир между двете страни, пълното взаимно признаване на суверенитета и териториалната цялост, както и за установяването на истинска сигурност по общата им граница", добави Пигът.

Тръмп заяви, че Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня

САЩ, Израел и Ливан считат примирието за действащо въпреки продължаващото насилие - Израел отново удари цели в Ливан по време на самите преговори. Израел заявява, че ще продължи да атакува Хизбула - шиитската групировка, чийто обстрел на Израел в знак на солидарност с Иран предизвика трансграничния конфликт и която не участва в преговорите във Вашингтон.

