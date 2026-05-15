Китайският президент Си Цзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ на 24 септември по покана на американския си колега Доналд Тръмп. Това заяви министърът на външните работи на Китай Ван И, цитиран от агенция "Синхуа".

Съобщението идва часове след като Тръмп напусна Пекин след двудневната си среща на върха. Според него визитата е била „много успешна и незабравима“, докато Си Цзинпин я нарече „историческо и знаково“ посещение. От разговорите на двамата не беше огласена почти никаква конкретика. Китай отново предупреди, че Тайван може да е повод за пряк сблъсък.

