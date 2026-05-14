Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като „най-спокойният клъстер във Вселената“. Това наименование произтича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера.

Нови наблюдения от рентгеновата обсерватория "Чандра" на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куп преди около четири милиарда години.

Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина.

Екип, ръководен от астрономи от Бостънския университет (BU) и Центъра за астрофизика/Харвард и Смитсониън (CfA), получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки "Чандра". Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal.

Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата в Aбел 2029 е една от най-дългите, наблюдавани някога. Тя се простира на около два милиона светлинни години от центъра на клъстера.

Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куп. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например екипът е открил следи от широко „разплискване“ на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна — подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет — в свръхнагорещения газ, останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура, наподобяваща „залив“, в горещия газ. Според тях тя може да е причинена от припокриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куп, докато е преминавал през по-големия. Макар изследователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура.

Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куп е бил около десет пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куп е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куп е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на „разплискване“.

За да разкрият тези различни структури, учените са използвали специална техника, която анализира доколко горещият газ в купа се отклонява от симетрична форма. По-голямата част от газа е симетрична и приблизително с овална форма. Изследователите са премахнали тази симетрична овална форма от оригиналното рентгеново изображение. Останалото рентгеново излъчване в „изваденото изображение“ ясно показва необичайните структури - спиралата, „залива“ и зоната на „разплискване“. Ударният фронт обаче е твърде слаб, за да се вижда на това изображение.

Новото комбинирано изображение съчетава както оригиналните рентгенови данни, така и обработените рентгенови изображения от дълбоките наблюдения на Абел 2029, направени с Chandra X-ray Observatory. Обработеното рентгеново изображение в светлосиньо ясно подчертава спираловидната структура. По-голямата част от оригиналното изображение е в тъмносиньо, с изключение на централната зона, която е светлосиня. Две други структури - „заливът“ и зоната на „разплискване“ - са обозначени в анотирана версия на изображението. Яркостта на оригиналното изображение е намалена, за да се виждат по-добре обработените данни.