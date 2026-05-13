Примирието между Израел и „Хамас“ в Ивицата Газа се спазва, но е „далеч от перфектно“. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, предаде АФП.

"Ако погледнем към десетките милиони тонове отломки, които трябва да бъдат отстранени, към броя на хората – над един милион души, които се нуждаят от някакъв вид постоянен подслон, както и от основни услуги за водоснабдяване и канализация – това, по всякакви мерки, е работа за цяло едно поколение в Газа“, каза Младенов.

Николай Младенов: Установяването на мир в Газа ще отнеме време, защото преговорите с „Хамас“ не са лесни

По думите му от „Хамас“ не се изисква „да изчезне като политическо движение“, но организацията трябва да бъде разоръжена.

Младенов, който е най-висшият дипломат, отговарящ за споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ, беше на посещение в Йерусалим в сряда, съобщи "Асошиейтед прес". Той се опитва да постигне напредък в разговорите между двете воюващи страни. Израел и "Хамас" сключиха споразумение за спиране на огъня преди повече от седем месеца.

Визитата му идва в момент, когато усилията за напредък по поетапното прекратяване на боевете са в застой, без особен напредък по ключовите точки, включително демилитаризацията и възстановяването. Примирието предвиждаше "Хамас" да предаде оръжията си, израелските сили да се изтеглят и да възстановят разрушените части от крайбрежния анклав след повече от две години война.

Вместо това седемте месеца след примирието бяха белязани от взаимни обвинения между Израел и „Хамас“ в нарушения на споразумението. Хуманитарни организации твърдят, че Израел не е допуснал обещаното количество помощи. „Хамас“ не се е разоръжила и продължава да контролира приблизително половината от ивицата.

Израел засили атаките си в Газа през последните дни. Много палестинци се опасяват от завръщане по родните си места заради още въздушни удари и евентуална пълномащабна война.

Младенов е дългогодишен дипломат и консултант на ООН, също така и бивш министър в българското правителството. Миналата година той беше назначен за върховен представител за Газа в ръководения от президента Доналд Тръмп Съвет за мир, предназначен да наблюдава следвоенните планове за Ивицата.

Редактор: Цветина Петрова