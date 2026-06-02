19-годишно момиче е в тежко състояние след побой от 29-годишен, с когото живеели на семейни начала във Варна. Побоят е нанесен на 30-ти май. В резултат на ударите момичето е получило мозъчен кръвоизлив, има счупени ребра, хематом и други травматични наранявания.

След побоя във Варна мъжът насилствено качил момичето в автомобила си и тръгнали към село Пороминово, община Кочериново, където нападателят е задържан.

От Окръжна прокуратура - Кюстендил, съобщиха, че мъжът е задържан за срок от 72 часа и ще му бъдат повдигнати две обвинения – за причиняване на средна телесна повреда и принуда.