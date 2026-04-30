Малко повече от година след жестокото убийство на 18-годишната Маги от Хасково делото влезе в съда. В разпоредително заседание днес защитата на обвинения младеж поиска мярката му за неотклонение да бъде изменена от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Прокуратурата и частните обвинители обаче се противопоставиха, а съдът отказа да наложи по-лека мярка, като прие, че няма промяна в обстоятелствата.

Делото беше насрочено за 3 юни, когато ще започне същинският съдебен процес по общия ред с разпит на част от общо 42 свидетели. Очаква се изслушванията да продължат и през юли.

Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение. Майката Лидия Трендафилова, както и бабата и дядото на Магдалена Русева, бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци. Пред съда те настояха за най-тежкото възможно наказание.

Предадоха на съд обвиняемия за смъртта на Маги от Хасково, удушена и затворена в бидон

От държавното обвинение уточниха, че тъй като престъплението е извършено, когато Иван Костов бил непълнолетен, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 до 12 години.

Според прокуратурата на 26 април миналата година обвиняемият умишлено умъртвил своята съученичка по особено мъчителен начин. Въпреки възрастта си към онзи момент, той можел да разбира свойството и значението на действията си и да ръководи постъпките си.

По данни на разследването Иван искал да остане насаме с Магдалена и я убедил да отиде с него в къща на негов близък. Първоначално с тях имало и трето лице, което по-късно си тръгнало. Между двамата възникнал конфликт, след като момичето не искало да се говори, че били заедно там.

Майката на Маги от Хасково: Убита е по поръчка, а името ѝ - зачеркнато от списък

Разследващите твърдят, че след спор младежът ударил Магдалена, а след това я удушил с ластик от дреха. Смъртта настъпила в следствие на задушаване.

След извършеното престъпление обвиняемият се опитал да прикрие следите си, като изхвърлил дрехите на жертвата, а тялото ѝ поставил в бидон, който изтласкал до необитаем имот.