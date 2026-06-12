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Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%
Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли.
Според докладите на енергийния регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5 на сто. Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%.
С колко ще поскъпнат токът и парното от 1 юли
Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната.
Редактор: Цветина Петкова
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