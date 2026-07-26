С приближаването на най-отпускарския месец - август - температурите тръгват стабилно нагоре. Неделният ден ще е с минимална облачност и интензивно слънцегреене, изискващо висока степен на защита. Ще има кратки временни увеличения на облачността в източните и крайните югозападни райони. Дневни температури – в интервала между 27 и 32-33 градуса. Край морето – около и под 30 градуса температура на въздуха и около 25 на морската вода.

В началото на последната юлска седмицата страната ни ще попадне за кратко в обхвата на студен атмосферен фронт. В понеделник в Северна и Западна България ще има условия за локални летни дъждове – в планините и в източната половина на страната с гръмотевици и риск от градушка.

Във вторник и сряда все още са възможни временни увеличения на облачността, но с оскъдни превалявания. Втората половина на седмицата ще е без смущения – с преобладаващо слънчево време – период, който, според ранните прогнози, ще обхване и първите 10 дни на август. Тенденцията при температурите е до края на календарния месец да се задържат в нива между 30 и 35 градуса. В началото на август обаче ще се повишават в интервала 33-38 градуса.