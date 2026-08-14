След преминалия вчера през страната студен атмосферен фронт днес и в следващите два-три дни ще имаме глътка свеж въздух от североизток. В разгара на август температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще бъдат между 26 и 31 градуса. Това каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS синоптикът от НИМХ Красимир Стоев.

„Вятърът, както днес, така и през следващите дни, ще е от изток и североизток, предимно до умерен, в Източна България и по крайбрежието на морето - временно силен. Той ще е причина за по-голямо вълнение на морето, особено на юг от Бургас. Там то ще достига до 4 бала”, уточни синоптикът.

В ход е дълъг слънчев и горещ период

По думите му ще преобладава слънчево време, а по-значителни увеличения на облачността ще има над Югозападна България, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Над останалата част от страната в следобедните часове също ще има временно увеличение на облачността.

Стоев прогнозира, че утре отново ще е предимно слънчево, над Източна България и планините - с временни увеличения на облачността. В неделя ще има още повече слънце и с 1-2 градуса по-високи температури и отново облаци в Източна България и планините.

В понеделник отново ни очаква горещо време - 30-35 градуса. След това прогнозите са за леко разхлаждане във вторник, като на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, а от сряда натам предстои период със слънчево време и повишение на температурите и отново ще стане горещо, каза синоптикът от НИМХ.

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Редактор: Цвета Лазаркова