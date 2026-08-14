Петър-Александър е австриец с български корени, който превръща любовта си към езиците, хората и пътуванията в професия. Познат онлайн като Lingualizer, той вече е снимал в около 25 държави. Милиони хора по света гледат видеата му, в които говори със случайни хора и разпознава езика им.

„Официално съм австриец с български корени. Родителите ми са от София и Перник. Имигрирали са в Австрия през 1991 г., а аз съм роден през 1992 г.", казва Петър-Александър.

Родителите му държали връзката му с България да остане силна, затова посещавал и българско училище. Във Виена завършва бакалавърска степен и магистратура.

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От 2018 г. създаването на съдържание за социалните мрежи се превръща в негова професия. Днес живее в Мадрид и там снима най-често.

„Когато излезе апликацията на TikTok през 2019 г., започнах редовно да качвам. И понеже бях първият, който качваше видеа на различни езици, буквално за година събрах 1 милион последователи", казва Петър-Александър.

Форматът, с който става разпознаваем, започва по време на COVID пандемията. Първо задава въпроси по география онлайн. След това излиза и по улиците.

„Хората обичат да говорят за себе си и на техния език", казва Петър-Александър.

Така играта се превръща в своеобразна среща между различни езици и култури.

„Оказа се, че познавам много езици. Така реших да предлагам на хората по 10, 20, 50 евро, ако не успея да позная езика им. До момента съм дал около 10 000 евро", казва той. Признава, че има и спонсори, които му помагат.

Официално говори пет езика – немски, английски, испански, френски и български.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Ина Григорова