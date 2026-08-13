Двама кандидати ще се състезават за поста управител на Националната здравноосигурителна каса, след като срокът за внасяне на номинации приключи на 12 август. „Прогресивна България“ издига д-р Владимир Даскалов, а „Продължаваме Промяната“ предлага начело на институцията да се върне Станимир Михайлов, показа проверка на NOVA в сайта на НС. За поста подуправител има само един кандидат - Здравко Шушков, номиниран от „Прогресивна България“.

Д-р Владимир Даскалов завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1988 г., а впоследствие специализира във Франция и Австрия. Значителна част от професионалния му път преминава във Военномедицинска академия. През 2011 г. поема ръководството на Операционния център, а десет години по-късно става заместник-директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.

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Даскалов е заемал ръководни позиции и в други лечебни заведения. Между април и ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. След това оглавява Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“. В момента е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

Другият претендент за ръководния пост – Станимир Михайлов, вече има опит начело на НЗОК. Той беше избран за управител през 2023 г., а през следващата година Народното събрание го освободи. Впоследствие Конституционният съд обяви решението на парламента за противоконституционно.

Михайлов е магистър по икономика и има квалификации в областта на търговията с ценни книжа, финансовия и кредитния анализ и банковото дело. Повече от 15 години от професионалния му опит са в банковия сектор. Между 2005 и 2010 г. последователно е прокурист, икономически директор и изпълнителен директор на „Токуда Банк“, а до октомври 2012 г. е изпълнителен директор на „Инвестбанк“. Бил е и член на управителните съвети на двете банки.

През следващото десетилетие Михайлов развива консултантска дейност и търговско представителство чрез собствени дружества. От февруари 2022 г. до 2023 г. е председател на Съвета на директорите на болница „Лозенец“.

За заместник на бъдещия управител на НЗОК е предложен единствено Здравко Шушков. Той е завършил „Автомобилна техника“ в Техническия университет - София, а през 2003 г. придобива магистърска степен по „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

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Професионалният му опит е основно в застрахователния сектор. През 2002 г. става началник на отдел „Ликвидация“ в Централното управление на ДЗИ, а през следващите 12 години заема различни ръководни позиции в компанията. Работил е и в „Български пощи“, а от май 2014 г. е управител и представляващ застрахователния брокер „Корпорекс България“.

Предстои кандидатурите да бъдат разгледани от парламентарната Комисия по здравеопазването. Кандидатите ще бъдат изслушани след края на лятната ваканция на Народното събрание.