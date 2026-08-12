5-годишно момче бе транспортирано с медицински хеликоптер в София, след като е било прието в тежко състояние в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. По данни на полицията детето е било пребито от своя баща.

Момчето постъпило в лечебното заведение тази сутрин. Медиците успели да стабилизират състоянието му, но установили, че е със счупени ребра, тежки черепно-мозъчна и гръдна травми, както и мозъчен кръвоизлив. По-късно през деня е организиран въздушен транспорт до столицата за продължаване на лечението. Въздушната линейка излетяла от базата в София в 12:01 ч., а в 12:25 ч. вече била в Монтана. В 13:47 ч. хеликоптерът кацнал на площадката на „Света Екатерина”. Линейка на ЦСМП-София поела детето и го отвела до „Пирогов”. Там то е поето от началника на Клиниката по детска хирургия професор Шивачев, съобщиха за NOVA от Здравното министерство.

Завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов разказа, че детето е интубирано поради тежкото си състояние. То е било прието в почти коматозно състояние и е било приведено на командно дишане, затова е било преценено да бъде преместно в „Пирогов“. Относно предишния му престой лекарят посочи, че продължил два дни, след което семейството поискало да си прибере детето.

От „Пирогов съобщиха за NOVA, че детето е в изключиено тежко състояние, като лекарите се борят за живота му.

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По първоначална информация насилието е извършено в село Новачене, община Ботевград. За побоя е заподозрян 24-годишният баща на детето. След сигнал от полицията в Монтана той е задържан в Районното управление в Ботевград. По информация на NOVA това не е първи случай на насилие в семейството - преди два месеца същото момченце е доведено пребито отново в Монтана.

24-годишната майка е родом от село Баурене, община Криводол. Тя взела детето и го откарала в болницата в Монтана. След като установили състоянието на момчето, лекарите незабавно уведомили полицията.

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По случая е започнало досъдебно производство за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. От полицията уточняват, че семейството има общо четири деца.

В хода на разследването е установено, че на 11 август в с. Новачене на детето били нанесени множество удари по тялото. Прокурор от Районната прокуратура в Ботевград е постановил привличане на мъжа като обвиняем и задържането му за срок до 72 часа. За престъплението законът предвижда затвор от 3 до 15 години.