На територията на завод „ЕМКО” в село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. Това ще станев интервала между 13:00 и 16:00 часа днес. Задействана беше и националната система BG-ALERT.

Разследващите работят по всички възможни версии за причините за пожара и последвалите взривове в завода край Трявна.

Прокуратурата ще влезе в складовете на оръжейната компания „ЕМКО“ в четвъртък

„Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, както и палеж, вследствие на който са възникнали взривове. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. И нарушение на охраната и безопасността на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия”, каза окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.

Нито една от тези хипотези обаче не е водеща, тъй като влизането на терен все още не е възможно. „В близост до склада все още има тлеещи останки от дървета и други предмети. Не знаем дали все още няма и боеприпаси около тях, което крие опасност. Ще продължим да извършваме обследване. Трябва и да се прочисти самото място“, заяви директорът на ОД на МВР - Габрово старши комисар Илиян Иванов.

Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"

Огнищата на възникналите пожари в околността вече са изгасени. Евакуираните хора от населените места в района са върнати по домовете. Освен прокуратурата, по случая работи и ДАНС. От МВР заявиха че последната проверка във взривения склад е била скоро. „В конкретния склад, където възникна инцидентът, сме извършили проверка на 28 юли. Тогава не е констатирано нарушение. Дейността на предприятието непрекъснато се контролира от служба КОС“, каза старши комисар Иванов.

Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия.