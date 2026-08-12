Снимка: Благой Бекриев, NOVA
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Продължава гасенето на локални огнища
Пожарът край селата Виноградец и Карабунар е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната, включително от Пловдив и София, дежуриха в зоната на пожара.
Тежка техника от „Асарел Медет” прокара просеки за ограничаване разпространението на огъня. Включиха се и доброволци от Националния отряд за реакции при бедствия.
Снимка: Благой Бекриев, NOVA
Пожар в Пазарджишко, военен хеликоптер се включи в борбата с огъня (СНИМКИ)
На мястото остават 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища.
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