Справедливата стойност на кравето сирене e oколо 8 евро за килограм според новата методика, предложена от правителството. Формулата на Министерството на икономиката отчита както цените на българския пазар, така и тези в Европа, като се допуска отклонение от 10%. За неспазването на заложената стойност обаче не са предвидени санкции, а правилата ще важат само за големите търговски вериги.

Според млекопреработвателите различните вериги работят с надценки между 20 и 80%, което е и една от причините за големите разлики в крайната цена. „На границата на оцеляването сиренето ще излезе около 6 евро. На 8 евро това са около 33 процента надценка. Мисля, че е достатъчно за веригата, обаче не знам техните разходи какви са“, коментира млекопреработвателят Никодим Войнов. По думите му опитът да се определя цената на крайния продукт е несериозен.

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От Националната асоциация на млекопреработвателите определят методиката като стъпка в правилната посока, но смятат, че формулите трябва да бъдат прецизирани. „Лично мен от толкова формули направо ме заболя главата“, коментира Владислав Михайлов, докато разглежда документа. По думите му в него се посочват различни стойности - 15 евро и 7,71 евро за килограм. Според сметките на бранша нормалната цена на сиренето е около 9 евро за килограм.

Икономисти са открили и математическа грешка в подготвения проект. „Локална стойност плюс референтната европейска дава справедливата цена – забравили са да сложат скобите, делено на две, за да се получи средноаритметичното“, обясни икономистът Щерю Ножаров.

От Министерството на икономиката са уточнили, че става въпрос за техническа грешка. Проектът е в процес на обществено обсъждане, като ведомството очаква бележките и предложенията по методиката.