Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава усложнена, съобщи Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), циритана от кореспондента на БТА за града Андрей Кючуков.

При повечето водомерни постове е отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, а при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията за газене на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на Дунав.

Нивото на Дунав при Русе спадна с още 2 см

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене.

Ниските водни нива продължават да затрудняват корабоплаването и налагат ограничения в критичните участъци на реката. През последните дни минималната измерена дълбочина при Батин и Белене е около 1,6 м, а в останалите участъци – 1,8 м и повече.

Във връзка със спада на нивото на Дунав от АЕЦ „Козлодуй“ съобщиха, че двата блока продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство.

Предприети са всички технически и организационни мерки, в рамките на възможностите, за обезпечаване работата на бреговете помпени станции, осигуряващи необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

Подържа се максимално ниво на всички резервоари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, с цел поддържане на пълната им ефективност, съобщават от централата.

Редактор: Цветина Петрова