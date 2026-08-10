България има нужда от закупуването на антидрон системи. Това заяви пред журналисти военният министър Димитър Стоянов.

„Когато поех Министерството, нямаше предприети кой знае какви действия в тази посока. Надяваме се сега да ускорим процесите”, каза Стоянов. Той обясни, че има два начина това да се случи. Единият е чрез закупуване на европейски апарати по механизма SAFE. „Има заделени достатъчно финансови средства - мисля, че бяха 127 милиона евро, с които ще закупим не по-малко от 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война”, каза Стоянов.

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Страната ни е започнала преговори с държавата, която ще ни ги предостави. Министърът обаче не можа да посочи срок, за който това може да се случи. „Въпрос на преговори е. Нали знаете, че няма такова оборудване, което да е подготвено, да стои зад щанда и да чака”, каза министърът.

В момента и Военноморските сили, и Сухопътните войски разполагат с по една различна система – българско производство, на различни производители и тествани в различни условия.

Именно българските системи са вторият вариант. „Той е целесъобразен – по ускорена процедура, макар и малко количество, но да закупим от българските системи”, каза Стоянов. Това обаче не може да стане по механизма SAFE. „Нито една българска фирма не е подадена от предишното правителство като избираема по този механизъм”, каза Стоянов. Засега това не може да се коригира.

Ресорният министър обясни, че още няма данни от украинска страна за дрона, който падна край Кардам . „Очакваме ги всеки момент. Има от тях поет ангажимент, че до края на деня ще получим информация”, каза Стоянов. Българската страна е изпратила серийния номер и очаква Украйна да каже дали те са оперирали с дрона същият ден. „Иначе категорично може да се каже, че дронът е произведен в Украйна по намерените отломки. Кабелните системи са произведени в Одеския завод”, каза Стоянов.

По думите му подобен апарат може да носи до 5 кг взрив. „Към момента се изяснява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните. Те са направили съответните натривки от отломките и ще ни кажат дали е имало взрив, или не”, каза Стоянов.

По свидетелски показания взрив имало, но няма кратер в земята. „Напълно е възможно от удара да се е получи взрив от горивото”, каза министърът. Той призна също, че е възможно такова отклонение да се получи по погрешка. „Далечината на действие на този тип безпилотен летателен апарат е 600 км. Характерното е, че той е с GPS управление по предварително зададени координати, но когато има някакви смущения, може да се отклони от първоначално зададената траектория и да полети в съвсем различна посока. Допускам, че това и в момента е станало”, каза Димитър Стоянов.

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Работи се и по версията за дефектирал чип. „Когато се води един конфликт, какъвто е този в Украйна, двете страни използват едни и същи технологии. Най-вероятно и двете страни заглушават сигналите – и от украинска страна, и от руска страна”, коментира още военният министър.

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Редактор: Ина Григорова