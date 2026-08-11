Жълт код за опасно горещо време е в сила за половин България. Той важи за 16 области - основно в северните и югозападните части и Горнотракийската низина.

Очаква се температурите да достигнат до 40 градуса, което ще повиши и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън, когато слънцето е най-високо, не е препоръчително.

Снимка: НИМХ

От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух, а жегата леко да отпусне "хватката" си.

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Редактор: Станимира Шикова