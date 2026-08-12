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винаги първоначално се работи по всички възможни версии, в последствие отпадат една по една, коментира Емануил Йорданов
Продължава разследването на взрива във военния завод „ЕМКО” в Белица.
„В практиката винаги първоначално се работи по всички възможни версии. Впоследствие някои от тях отпадат”, каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.
Прокуратурата ще влезе в складовете на оръжейната компания „Емко“ в четвъртък
Относно разследванията на предишните подобни инциденти, които стигат до „задънена улица” Йорданов коментира, че „на някой не му се работи”. „Би следвало в момента, в който бъдат избрани членовете на новия състав на ВСС и съответно - на Инспектората към ВСС, да бъде извършен някакъв анализ на старите производства и да говорим в конкретика, включително и с имена на хората, които не са работили по конкретните случаи”, каза Йорданов.
По темата с взривилия се край Кардам дрон Йорданов каза, че и там тепърва трябва да се изяснява фактологията. Той допълни, че е изненадан от факта, че външният ни министър е извикала на разговор украинската посланичка и допълни, че очаква случаят да се политизира.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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