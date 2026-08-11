57-годишен мъж е задържан след сигнал за домашно насилие във Велики Преслав, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Антоний Димов.

Случаят е от късните часове на 10 август. Около 23:30 ч. 48-годишна жена потърсила помощ от полицията и съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, се е държал агресивно с нея.

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По първоначални данни той я обиждал, а впоследствие я удрял по гърба с пластмасова лопата за смет. След сигнала 57-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова