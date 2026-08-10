Легендарният Васил Найденов с почетно признание от Кралство Йордания. Българската музикална легенда бе удостоена за творчеството си с плакет и традиционно за народите в Близкия изток манто. В замяна – той подари на кралството неиздадена все още негова песен.

Той сподели, че по време на концерт във Варна е разбрал в гримьорната, че ще бъде награден.

"Всеки един артист си пожелава да мине границата на държавата. И е хубаво, ако по някакъв начин съм допринесъл музиката да бъде харесана", каза още той.



Изпълнителят на легендарните парчета "По първи петли", „Телефонна любов”, „Болката отляво” беше получи едни от най-големите символи на признание, характерни за йорданския народ.



Д-р Мустафа Ал-Риалат, главен редактор на „Ал Достур“, влиятелен всекидневник, издаван под егидата на Хашемитското кралство Йордания, заяви: "За мен ще бъде и чест да облечете тази роба, символизираща нашата страна. Само изключително високопоставени хора в Йордания носят тази дреха. Например Меси – на Световното по футбол в Катар, беше облечен от премиера на Катар".

Освен традиционната за Близкия изток одежда, Найденов получи и плакет на първия брой от уважавания йордански вестник "Ад-Дустур", лично поднесен от главния редактор и изтъкнат автор на изданието - доктор Мустафа Ал-Риалат.

Нотите на живота: Васил Найденов за политиката, музиката и любовта

Васил Найденов разказа, че е поканен да гостува в Йордания. "Интересно е човек да се запознае с кралското семейство".

Преди обаче гостуването му при краля на стане факт, големият Васил Найденов подари частица от своето изкуство - песента "Казах ли ти колко си красива?".



"По всичко се съди, че тя ще стане хит. Така че това е моят подарък към Вас и към краля на Йордания. Отнася се за всички дами, съпруги, жени. Надявам се мъжете по-често да го казваме", сподели певецът.

Пред NOVA големият Веселин Найденов сподели и как се е родила идеята за бъдещата му песен: „Тази песен я мисля от 2 месеца, на мъжа на Есил Дюран е. Той я предложи и даде темата. Дори попитахме и изкуствения интелект как би аранжирал тази песен. Това е нещо ново за мен. Винаги тези аранжименти сме ги правили да приличат на блусове на познати артисти, а сега можем да го направим както мисли светът. Така че музикантите вече нямат оправдания да не правят съвременна музика".

Посредник за срещата между Хашемитското кралство и българската музикална легенда е Анастас Терзобалиев, дългогодишен експерт по Близкия изток.