Снимка: Стопкадър
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Певецът отправи специално послание към хората, които все още не са осъществили мечтите си
Младият изпълнител Мишел разказа за музикалния си път и новата си песен в ефира на „Събуди се“. Той сподели, че започва да се занимава сериозно с музика сравнително късно – след като навършва 18 години. Певецът разказа, че е преминал през трудно детство и чрез музиката иска да разказва за личните си преживявания и да помага на хората.
„След първата ми песен „Дай ми сила“ много хора се свързаха с мен и ми казаха, че съм им помогнал и съм ги докоснал. Това е много важно за един артист“, заяви Мишел.
Той отправи и послание към хората, които все още не са осъществили мечтите си: „Хващайте тази мечта и следвайте това, което сърцето ви казва. То няма да ви излъже, когато идва от сърцето“.
Venci Venc се завръща на музикалната сцена след година прекъсване
Мишел представи и новата си песен, която определя като летен хит. По думите му тя е създадена в слънчев февруарски ден, когато е решил да запечата усещането за лято и да го превърне в музика.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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