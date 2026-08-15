Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи. Към момента няма данни за пострадали хора.

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На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани, казаха за БТА от МВР от мястото на инцидента.

Снимка: БТА

Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците.

Редактор: Никола Тунев