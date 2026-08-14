Снимка: БТА
Автомобилът се движил на заден ход
Възрастна жена загина в Асеновград след като беше блъсната от кола. Инцидентът се е случил по обед на кръстовището между улиците „Мургавец“ и „Дружба“.
По данни на полицията лек автомобил, движещ се на заден ход, блъснал 75-годишната жена. Тя била откарана в спешен център в града със собствен превоз, където медиците констатирали смъртта ѝ.
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Алкохолната проба на 58-годишния шофьор е отрицателна. От полицията уточниха пред NOVA, че причините и обстоятелства се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.
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