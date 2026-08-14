Доброволци от цялата страна са изправени пред административен абсурд. За да стигнат до отдалечени райони и да участват в гасенето на пожари, те трябва да плащат пътни такси за противопожарните автомобили, с които се придвижват. За проблема сигнализират самите доброволчески формирования.

Става дума за хора, които при големи пожари често са сред първите, които се включват в борбата с огъня, редом с професионалните пожарникари. Оказва се обаче, че автомобилите, закупени с дарения и използвани за спасителни дейности, се таксуват от тол системата наравно с тежкотоварните автомобили, извършващи търговска дейност.

„Оказа се, че от 1 юли таксите са увеличени. Сумите са драстично по-големи в сравнение с миналата година“, каза в ефира на „Здравей, България” ръководителят на Доброволно формирование-Хисаря Владимир Топалов.

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По думите му само пътуването на противопожарния автомобил до Пазарджик, където доброволците са гасили пожар преди дни, и обратно е струвало 24 евро. За Първомай сумата за отиване и връщане била 22 евро. Още по-драстично - от 60-70 евроцента на 3 евро, е увеличението за пътувания до Пловдив, като изминатото разстояние е едва 13 км.

Разходите не се плащат лично от доброволците, а са за сметка на общината, което според тях на практика означава пари на данъкоплатците.

Топалов смята, че проблемът може да бъде решен чрез законодателна промяна. Противопожарните автомобили на доброволните формирования, които са регистрирани като специализирани превозни средства, трябва да бъдат освободени от пътни такси, когато се използват за участие в спасителни и противопожарни дейности.

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От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха в позиция до NOVA, че действащото законодателство не предвижда отпадане на тарифите. Всички МПС с маса над 3,5 тона трябва да заплащат пътна такса съгласно действащата наредба. Размерът на дължимото се определя от тарифата за републиканската пътна мрежа, се посочва в становището на АПИ.

Проблемът обаче не се изчерпва само с тол таксите. Доброволните формирования разчитат на общините и на дарители за подсигуряване на гориво, резервни части и поддръжка на автомобилите. При ограничени общински бюджети разходите стават все по-трудни за покриване.

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