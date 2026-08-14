Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия „Единение" Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това обяви той в ефира на „Здравей, България”.

Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.

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„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.

Човекът, който ще бъде номиниран за вицепрезидент, също вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи с хора из страната. „Докато бях в служебния кабинет, аз се деполитизирах силно. Така ще бъде и в тази кампания”, категоричен е бившият министър.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани и издигани от партийни щабове, а изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета”, коментира Христанов. И отново подчерта, че кандидатурата му е гражданска.

Смята, че е разочароващо това, което сме гледали от президентската институция в последните 25-30 години. „Инструментът на ветото е изключително важен. Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът, например, не отстоява интересите на обикновените хора, а стимулира олигарси, държавният глава трябва да наложи вето”, коментира още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова