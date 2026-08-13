Нова железопътна връзка между Одрин, Лесово, Елхово и Ямбол трябва да се превърне в алтернативен маршрут на натоварената жп линия през граничния пункт „Капитан Андреево - Капъкуле“. Това е било обсъдено на среща между премиера Румен Радев и турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

В срещата е участвал и министърът на транспорта Георги Пеев. Според Радев свързаността между България и Турция ще има все по-голямо значение за развитието на Югоизточна Европа и ще създава нови възможности за обмен между Европа и Азия.

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Двете страни са обсъдили развитието на транспортната инфраструктура, както и инвестициите в дигитални технологии и енергетика. Общата позиция е, че добрата свързаност е важна не само при кризисни ситуации, но и за икономическия обмен, стабилността и привличането на инвестиции. Особено внимание е отделено на бъдещата жп линия Одрин - Лесово - Елхово - Ямбол. Тя трябва да осигури алтернативен маршрут на съществуващата връзка през „Капитан Андреево - Капъкуле“, която е сред най-натоварените сухопътни и железопътни направления между двете държави.

Енергийната свързаност също е била сред основните теми. България и Турция обсъждат съвместна работа по коридори за пренос на зелена енергия и трасета за транзит на природен газ към Европа.

Премиерът Радев подчерта значението на трансграничната енергийна връзка между двете държави. По думите му създадените условия за адаптиране на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“ към актуалните пазарни условия вече водят до подновяване на интереса към доставки на природен газ от Турция.

В началото на следващото лято се очаква огромен интерес към България и към град Бургас, където ще се проведе музикалният конкурс „Евровизия“. Във връзка с това бе отбелязано и доброто сътрудничество между България и Турция в регулирането на въздушния трафик и бе подчертано значението на летището в Истанбул, което да подпомогне бургаското в посрещането на желаещите да присъстват на музикалното събитие през месец май догодина.

Редактор: Ралица Атанасова