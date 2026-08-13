Министърът на културата Евтим Милошев определи избора на Бургас за домакин на „Евровизия“ през 2027 г. като изключителна възможност България да покаже пред света своя културен, туристически и икономически потенциал. При участието си в „Интервюто в Новините на NOVA“ той увери, че морският град и целият регион разполагат с необходимия капацитет да посрещнат хилядите гости, които се очакват за песенния конкурс.

„Краткият отговор е категорично „да“. Но първо да поздравя Бургас, бургазлии, кмета и екипа му. Мисля, че това е много, много добър избор за домакинството“, заяви Милошев. По думите му конкурсът не трябва да бъде разглеждан единствено като събитие на морския град. „Да не забравяме, че Бургас е домакин, но сцената е България. Това е изключителна възможност, в която морето, Бургас, чайките, хората и младите хора в града ще бъдат една страхотна сцена, на която да представим страната си“, допълни министърът.

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Според него Бургас и Южното Черноморие имат сериозно предимство по отношение на възможностите за настаняване. Милошев се позова и на опита си като министър на туризма. „Това е най-голямата туристическа инфраструктура, с която България разполага. Тя е много по-голяма от софийската. От тази гледна точка Бургас наистина е най-доброто място. Имам предвид Бургас, Несебър, Слънчев бряг и целия регион“, посочи той.

Културният министър открои и международното летище в Сарафово, магистралната и железопътната връзка с града. По думите му държавата вече е започнала организацията за домакинството, като в подготовката са включени редица институции. Милошев обясни, че на 29 май - около две седмици след победата на DARA на „Евровизия“, Министерският съвет е създал организационен комитет на ниво министри. Целта била да бъде оказана пълна подкрепа на Българската национална телевизия като основен организатор на конкурса.

„Всички министерства, които са ангажирани - на финансите, на културата, на туризма, на вътрешните работи, на здравеопазването, на външните работи и на транспорта – участват в подготовката. Вярвам, че това ще даде своите резултати“, заяви той.

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Според Милошев домакинството може да даде необичайно ранен и силен старт на туристическия сезон по Черноморието през 2027 г. Възможностите обаче не се ограничават само до Бургас и дните на самия конкурс. Плановете предвиждат културни прояви и в други части на страната. „Съпътстващите мероприятия към основния песенен конкурс са много. Те са не само в Бургас и региона, а в цяла България. От нас зависи да покажем таланта, който имаме, целия културен потенциал. Да разкажем България през платформата „Евровизия“, подчерта министърът.

По думите му гостите на конкурса трябва да получат цялостно преживяване, чрез което да се докоснат не само до музиката, но и до българските традиции, кухня и култура. „Евровизия“ се преживява. Това трябва да бъде преживяване, а то включва освен културната проява и местните обичаи, кухнята, вкуса, аромата. Всичко това е част от преживяването“, заяви Милошев.

Той прогнозира, че началото на туристическия сезон още през май 2027 г. може да донесе значителни ползи както в икономически, така и в културен план. „Въпросът е да бъдем предприемчиви и иновативни. Възможността я имаме. От нас зависи“, категоричен беше министърът.

Милошев коментира и появилите се след избора на Бургас твърдения в социалните мрежи, че решението може да има политически мотиви. Той категорично отхвърли подобни интерпретации. „Не искам въобще да вкарвам политически елемент в избора на града домакин, защото пак казвам - домакин е България. Това, което може да ни предоставят Бургас и регионът, е само в полза на цялата организация и потенциала, който имаме“, посочи той.

Според министъра търсенето на вътрешнополитически подтекст около домакинството е несериозно. Вместо това страната трябва да използва конкурса като възможност за по-голяма международна видимост. „Възможностите са огромни и трябва да гледаме на тях като на износ на култура, на потенциала на България. Потенциал, който можем да дадем и за културния туризъм, и за икономическите възможности, които има страната ни, и за геостратегическото ѝ място“, каза Милошев.

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„Не бива да гледаме навътре, а трябва да погледнем навън, защото ние имаме проблем с видимостта на България дори в Европа, да не говорим по света. Това е страхотна възможност. Нека да отворим очите и кръгозора си и да погледнем навън“, призова министърът.

Той подчерта, че „Евровизия“ не трябва да се превръща в поле за вътрешнополитически спорове. „Това не е политическо мероприятие. Не е и нещо, свързано с вътрешните ни взаимоотношения или предпочитания. Мястото е страхотно, морето е много подходящо за младите хора. От тази гледна точка не виждам никакви проблеми - обратното, виждам само позитиви“, заключи Евтим Милошев.

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Редактор: Цветина Петкова