Министерският съвет прие Програмата за управление на България за периода 2026–2030 г. Документът очертава основните приоритети, мерки и цели на кабинета за следващите години, като обхваща общо 20 ключови области.

Управленската програма стъпва върху програмата на „Прогресивна България“. Сред основните акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност.

Кабинетът „Радев“ гласува програмата си за управление

Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски държави.

В документа правителството определя като своя визия превръщането на България в модерна европейска държава със силни и ефективни институции, конкурентоспособна икономика, високо качество на живот и устойчив обществен модел. Като основа за постигането на тези цели са посочени върховенството на закона, социалната справедливост, образованието и знанието, иновациите и отговорното управление на националните ресурси.

Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на определените от него като олигархични и корупционни модели на управление. Правителството поставя акцент върху по-голямата прозрачност и отчетност на публичните институции, както и върху законосъобразното и прозрачно управление и разпределение на обществените средства и ресурси.

Основната цел, заложена в програмата, е България да се развива като модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава с устойчиви институции и конкурентоспособна икономика.

Кабинетът заявява и амбиция да осигури дългосрочни условия за развитие, които да повишават благосъстоянието на гражданите, да защитават националния интерес и да гарантират устойчивото развитие на страната за бъдещите поколения.

Служебният кабинет е подготвил пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента

Самият модел на управление, описан в документа, трябва да се основава на стратегическо планиране, институционална устойчивост, професионализъм, прозрачност и отчетност. Заложено е изпълнението на политиките да бъде проследявано и чрез конкретни измерими резултати.

Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерките и инструментите за тяхното изпълнение, както и очакваните резултати от действията на правителството до 2030 г.

Цялата програма на кабинета "Радев" вижте ТУК .

Редактор: Цветина Петкова